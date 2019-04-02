Залечил до смерти: под Киевом халатность невропатолога убила женщину

В Володарском районе под Киевом врач-невропатолог залечил пациентку до смерти. Она умерла от одной из болезней центральной нервной системы. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Медику, который небрежно отнесся к исполнению своих обязанностей, предъявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к летальному исходу, погубив жизнь невинной женщины.

По мнению следователей, именно неправильное лечение доктора привело к плачевным последствиям. Медик не провел полноценную диагностику, в следствие чего несвоевременно установил диагноз пациентки. Именно неправильное лечение и стало причиной смерти женщины.

Прокуратура начала рассмотрение дела по части 1 статьи 140 УК Украины (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного).

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