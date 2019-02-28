Замерз насмерть возле родного села: детали жуткой трагедии во Львовской области

Коллаж РБК-Украина

Молодого парня искали почти два месяца всем селом

Любомира Адамовича, 26-летнего жителя села Борщовичи, Пустомытовского района Львовской области, искали всем селом почти два месяца. Он вышел из дома вечером 3 января и отправился в гости к родственникам. Ночью позвонил сестре и сказал, что заблудился, а потом связь оборвалась.

Семья Адамовичей живет на окраине села. В тот роковой вечер Любомир встретился с друзьями, а потом собирался навестить дядю в соседнем селе Ярычев. Через час после того, как он расстался с друзьями, парень набрал сестру и сообщил, что оказался в каком-то неизвестном месте и не знает, как оттуда выйти. После этого связь оборвалась.

Сначала Любомира искали родственники, потом к ним подключились односельчане. Они прочесали окрестный лес и поля. Потом родня обратилась за помощью в полицию и к поискам подключили даже Нацгвардию. Любомира Адамовича искали кинологи с собаками, водолазы и помогали местные жители. Поиск по телефону ничего не дал – данные компании мобильной связи показывали слишком большой квадрат. Парень просто исчез без следа.

А почти через два месяца Любомира нашли. Недалеко от его родного дома, в поле. Скорее всего он замерз насмерть.

"У нас в селе уже за домохозяйством Адамовичей есть такие старые заброшенные дома. Их тоже проверяли, ища Любомира. За теми домами начинается поле. Парня нашли сразу за домом на поле мертвым. Очевидно заблудился, а найти дорогу домой не смог. Может ему стало плохо, и он упал там. Долго стоял большой снег, поэтому собаки не брали следа. А как сошли сугробы, и люди теперь начали ездить в поле, потому что весна скоро, вот его и увидели", - рассказала местная жительница Оксана.

Она добавила, что для семьи это страшная трагедия и за эти два месяца гуляло много противоречивых слухов о его исчезновении.

"Очень страшная весть для местных. Парень с такой хорошей семьи, сам спокойный и трудолюбивый. Когда пропал - его все искали. Хотели помочь. До конца верили, что найдется живым. Ходили слухи, что будто парня похитили, взяли в рабство. А сегодня выяснилось, что он все это время был недалеко у дома", - добавила Оксана.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также проводится экспертиза, чтобы узнать точную дату и причини смерти молодого человека.

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