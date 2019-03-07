Не занимайтесь самолечением! Супрун развенчала мифы об опасной болезни

Супрун призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете

Уляна Супрун развенчала мифы, которые связаны с таким страшным заболеванием как корь. Она призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете, а также попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что множество людей стали жертвами неправдивой информации о кори, которую публикуют в пабликах, на форумах и призывают людей не вакцинироваться. Корь – очень опасная и смертельная болезнь, которая в 2017, по данным ВООЗ, забрала жизнь у 110 000 людей.

Супрун объяснила, что если ребенок переболеет корью, то у него сформируется иммунитет. Но само течение болезни может спровоцировать развитие таких серьезных осложнений как бронхит, пневмония и энцефалит (поражение головного мозга).

Она отметила, что не вакцинироваться – это сознательно подвергать опасности себя и своих детей, и прививка – это единственный способ избежать серьезных осложнений.

Вакцинация не дает 100% гарантии от болезни, но риск заразиться – минимальный.

Также она объяснила, что антибиотики и жаропонижающие препараты не гарантируют того, что не появятся осложнения, а наоборот – могут скрыть симптомы. Жаропонижающие препараты тормозят появление сыпи и течение болезни может дать непредсказуемый результат.

Антибиотики не могут вызвать развитие осложнений и влиять на развитие пневмонии или энцефалита. Она рекомендует вместо этих препаратов сделать ребенку клизму на основе раствора соли и воды.

Кроме того, Уляна Супрун напомнила украинцам, что заниматься самолечением нельзя и при первых проявлениях болезни необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

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