Супрун развенчала пять самых популярных мифов про алкоголь

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Эксперт развенчала миф о чувстве самоконтроля в состоянии алкогольного опьянения

И. о. министра Уляна Супрун, которая ранее шокировала неожиданным заявлением о витамине C, развеяла мифы касательно алкоголя. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.

Для начала Супрун напомнила, что алкоголь не согревает, а действует наоборот. Он расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Однако внутренние органы в это время тепло теряют, а общая температура тела снижается.

Также эксперт развенчала миф о чувстве самоконтроля в состоянии алкогольного опьянения. Факт в том, что любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.

Кроме того, она объяснила, почему не стоит наделять некоторые алкогольные напитки лечебными свойствами. Она утверждает, что все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, перекрываются его пагубными свойствами, потому не стоит использовать алкоголь для "оздоровления".

Также, по утверждению Супрун, крайне нежелательно пить алкоголь, принимая лекарства, несмотря на некоторые утверждения, которые гласят, что антибиотики можно сочетать со спиртным.

Также она подчеркнула, что безопасной дозы не существует и призвала уменьшать потребление до полного отказа.

Ранее Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые очень актуальны зимой.

Также и. о. министра здравоохранения сообщила, что потребление белка может плохо сказаться на здоровье человека. Превышение дневной нормы белка может серьезно навредить, особенно, если у человека диагностированы болезни почек.