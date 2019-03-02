ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Супрун развенчала пять самых популярных мифов про алкоголь

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 16:22
Супрун развенчала пять самых популярных мифов про алкоголь
Иллюстративное фото (pixabay)

Эксперт развенчала миф о чувстве самоконтроля в состоянии алкогольного опьянения

И. о. министра Уляна Супрун, которая ранее шокировала неожиданным заявлением о витамине C, развеяла мифы касательно алкоголя. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.

Для начала Супрун напомнила, что алкоголь не согревает, а действует наоборот. Он расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Однако внутренние органы в это время тепло теряют, а общая температура тела снижается.

Также эксперт развенчала миф о чувстве самоконтроля в состоянии алкогольного опьянения. Факт в том, что любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию. 

Кроме того, она объяснила, почему не стоит наделять некоторые алкогольные напитки лечебными свойствами. Она утверждает, что все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, перекрываются его пагубными свойствами, потому не стоит использовать алкоголь для "оздоровления".

Также, по утверждению Супрун, крайне нежелательно пить алкоголь, принимая лекарства, несмотря на некоторые утверждения, которые гласят, что антибиотики можно сочетать со спиртным.

Также она подчеркнула, что безопасной дозы не существует и призвала уменьшать потребление до полного отказа.

Ранее Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые очень актуальны зимой.

Также и. о. министра здравоохранения сообщила, что потребление белка может плохо сказаться на здоровье человека. Превышение дневной нормы белка может серьезно навредить, особенно, если у человека диагностированы болезни почек.

Сотрете колени: Супрун разрушила миф о популярном виде спорта С соплями в школу можно: Супрун ошарашила новым заявлением
Новости Украины супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь