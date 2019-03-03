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Может нанести ущерб: Супрун рассказала шокирующие факты о похудении

STYLERЖизнь    03.03.2019 - 16:58
Может нанести ущерб: Супрун рассказала шокирующие факты о похудении
Иллюстративное фото (pixabay)

Эксперт рекомендует подходить к похудению ответственно

Уляна Супрун, которая ранее развенчала пять самых популярных мифов про алкоголь, рассказала, как похудеть эффективно и без вреда для здоровья. И какие способы похудения могут нанести ощутимый ущерб. Об этом эксперт проинформировала в соцсети Facebook.

Эксперт рекомендует подходить к похудению ответственно: отказаться от бесполезных сладостей, добавления сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя. Кроме того, есть меньше жареного. Также почаще выходить на легкие пробежки и полноценно спать.

Если есть постоянные проблемы с весом - это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатке движения.

Супрун не советует прибегать к строгим диетам, которые ограничивают дневное потребление калорий до 800-1000, часто запрещают жиры и углеводы, одновременно сопровождаются интенсивными тренировками. Поскольку такой режим действует разрушительно на организм человека.

Может нанести ущерб: Супрун рассказала шокирующие факты о похуденииСкриншот: (facebook.com/Уляна Супрун)

Ранее Супрун  шокировала неожиданным заявлением о витамине C.

Также и. о. министра здравоохранения сообщила, что потребление белка может плохо сказаться на здоровье человека. Превышение дневной нормы белка может серьезно навредить, особенно, если у человека диагностированы болезни почек.

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