Никакой пользы: Супрун шокировала неожиданным заявлением о витамине C

Иллюстративное фото (pixabay)

Также эксперт развенчала миф про лимоны

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун, которая ранее сообщила о шокирующих последствиях выгорания на работе, развенчала распространенные мифы о лимонах и витамине С. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

Оказывается, миф об антипростудных свойствах лимона создал в 70-е годы двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, который открыл витамин С. Однако никакими исследованиями такое утверждение не подтвердилось

Витамин С не способен уменьшить частоту простуд у населения, поэтому нет причин дополнительно его потреблять. К тому же, потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжогу и головную боль.

Еще один распространенный миф гласит, что больше всего витамина С в лимонах. Однако эксперт утверждает, что лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun/Уляна Супрун)

Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды. Однако когда под рукой разнообразия других овощей, фруктов и зелени, нет нужды употреблять большие дозы аскорбиновой кислоты или лимонов.

Напомним, что Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые очень актуальны зимой.

Ранее сообщалось, что Супрун заявила о том, что болезнь у ребенка - не является весомой причиной, чтобы не ходить в школу.