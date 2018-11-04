В Запорожье весь класс учеников отказался приходить в школу

Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Дети объявили протест из-за одноклассника

В селе Акимовка Запорожской области целый класс решил не приходить в школу из-за буллинга.

По информации Информатора, агрессивный одноклассник учеников младших класов жестко избивает и унижает детей. Из-за мальчика, школьники не могут нормально учиться.

Из-за этого родители детей выдвинули требование администрации. Они настаивали, чтобы школа приняла радикальные меры к малолетнему хулигану. Иначе, дети всем классом переведуться в другое учебное заведение.

Администрация школы пробовала самостоятельно утихомирить ребёнка. Они также пытались разговаривать с мамой мальчика. Однако та не восприняла их слова в серьез. Когда же к ней обратились родители, женщина вела себя не адекватно.

Между двумя из мам произошла драка. Данная ситуация длиться на протяжении всего учебного года. Никто разрешить эту проблему не может.

Именно поэтому, на протяжении нескольких дней до осенних каникул, весь класс не посещал учебу.

Ранее мы писали, что в Кировоградской области школьник попал в реанимацию из-за красивого снимка.

Кстати, недавно на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей, подбросив ей в чашку с капучино таблетку Виагры.

Напомним, что в Украине ввели штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали в народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина