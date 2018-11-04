ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Запоріжжі весь клас учнів відмовився приходити в школу

STYLERЖиття    04.11.2018 - 07:35
Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)
Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Діти оголосили протест через однокласника

В селі Якимівка Запорізької області цілий клас вирішив не приходити в школу з-за буллинга.

За інформацією Информатора, агресивний однокласник учнів молодших класів жорстко б'є і принижує дітей. Із-за хлопчика, школярі не можуть нормально вчитися.

З-за цього батьки дітей висунули вимогу адміністрації. Вони наполягали, щоб школа прийняла радикальні заходи до малолітнього хулігана. Інакше, діти всім класом переведуться в інший навчальний заклад.

Адміністрація школи пробувала самотужки втихомирити дитину. Вони також намагалися розмовляти з мамою хлопчика. Однак та не сприйняла їх слова серйозно. Коли ж до неї звернулися батьки, жінка вела себе не адекватно.

Між двома з мам сталася бійка. Дана ситуація тривати протягом усього навчального року. Ніхто вирішити цю проблему не може.

Саме тому, впродовж декількох днів до осінніх канікул, весь клас не відвідував навчання.

Раніше ми писали, що в Кіровоградській області школяр потрапив у реанімацію з-за гарного знімка.

До речі, нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.

Нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна

Новини України скандалшколабулінг
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся