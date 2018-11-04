У Запоріжжі весь клас учнів відмовився приходити в школу

Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Діти оголосили протест через однокласника

В селі Якимівка Запорізької області цілий клас вирішив не приходити в школу з-за буллинга.

За інформацією Информатора, агресивний однокласник учнів молодших класів жорстко б'є і принижує дітей. Із-за хлопчика, школярі не можуть нормально вчитися.

З-за цього батьки дітей висунули вимогу адміністрації. Вони наполягали, щоб школа прийняла радикальні заходи до малолітнього хулігана. Інакше, діти всім класом переведуться в інший навчальний заклад.

Адміністрація школи пробувала самотужки втихомирити дитину. Вони також намагалися розмовляти з мамою хлопчика. Однак та не сприйняла їх слова серйозно. Коли ж до неї звернулися батьки, жінка вела себе не адекватно.

Між двома з мам сталася бійка. Дана ситуація тривати протягом усього навчального року. Ніхто вирішити цю проблему не може.

Саме тому, впродовж декількох днів до осінніх канікул, весь клас не відвідував навчання.

Раніше ми писали, що в Кіровоградській області школяр потрапив у реанімацію з-за гарного знімка.

До речі, нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.

Нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна