ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заступился за девушку: в Одессе "копа" пырнули ножом в грудь (видео)

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 18:50
Заступился за девушку: в Одессе "копа" пырнули ножом в грудь (видео)
Коллаж: РБК-Украина

Правоохранителя с ножевым ранением доставили в больницу

Офицера управления превентивной деятельности полиции Одесской области ранили ножом, после того, как он сделал замечание молодым парням, которые оскорбляли девушку. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Около полуночи полицейский увидел группу молодых ребят, которые громко выясняли отношения, ругались между собой и при этом оскорбляли девушку, которая была вместе с ними.

После того, как правоохранитель сделал парням замечание, один человек взял нож и ударил его в грудь. После этого вся компания разбежалась. Полицейского госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

В течение часа работники правоохранительных органов установили личности участников происшествия.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли предполагаемое орудие преступления - нож. Стоит отметить, что нападавший ранее уже был осужден за преступления.

Преступнику предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

Напомним, что под Херсоном произошло жестокое убийство. 20-летней девушке растоптали лицо.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье изверги жестоко расправились с молодым человеком.

Аферисты 4 года продавали украинцам фейковые акции Tesla (фото) Скандал в Одесском медуниверситете: в Раде просят президента о помощи от рейдеров
Новости Украины Одессараненые
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь