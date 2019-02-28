Заступился за девушку: в Одессе "копа" пырнули ножом в грудь (видео)

Коллаж: РБК-Украина

Правоохранителя с ножевым ранением доставили в больницу

Офицера управления превентивной деятельности полиции Одесской области ранили ножом, после того, как он сделал замечание молодым парням, которые оскорбляли девушку. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Около полуночи полицейский увидел группу молодых ребят, которые громко выясняли отношения, ругались между собой и при этом оскорбляли девушку, которая была вместе с ними.

После того, как правоохранитель сделал парням замечание, один человек взял нож и ударил его в грудь. После этого вся компания разбежалась. Полицейского госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

В течение часа работники правоохранительных органов установили личности участников происшествия.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли предполагаемое орудие преступления - нож. Стоит отметить, что нападавший ранее уже был осужден за преступления.

Преступнику предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

Напомним, что под Херсоном произошло жестокое убийство. 20-летней девушке растоптали лицо.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье изверги жестоко расправились с молодым человеком.