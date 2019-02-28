Растоптали лицо 20-летней девушке: детали жуткого убийства под Херсоном

Убийство под Херсоном - девушке растоптали лицо (коллаж РБК-Украина)

Убитая девушка проходила фигурантом по делу о краже

Во вторник, 26 февраля, в поселке Схидное Херсонской области на спортивной площадке возле школы №37 нашли изуродованный труп 20-летней девушки, сообщает khersontimes.ks.ua.

Погибшей оказалась местная жительница - ее забили до смерти. У девушки были переломаны лицевые кости, а также множественные забои и ссадины по всему телу.

В полиции сообщили, что погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесение легких телесных повреждений.

Начато досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство". Обстоятельства происшествия и круг подозреваемых устанавливаются.

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