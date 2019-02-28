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Растоптали лицо 20-летней девушке: детали жуткого убийства под Херсоном

STYLERПроисшествия    28.02.2019 - 15:53
Растоптали лицо 20-летней девушке: детали жуткого убийства под Херсоном
Убийство под Херсоном - девушке растоптали лицо (коллаж РБК-Украина)

Убитая девушка проходила фигурантом по делу о краже

Во вторник, 26 февраля, в поселке Схидное Херсонской области на спортивной площадке возле школы №37 нашли изуродованный труп 20-летней девушки, сообщает khersontimes.ks.ua.

Погибшей оказалась местная жительница - ее забили до смерти. У девушки были переломаны лицевые кости, а также множественные забои и ссадины по всему телу.

В полиции сообщили, что погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесение легких телесных повреждений.

Начато досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство". Обстоятельства происшествия и круг подозреваемых устанавливаются.

К слову, в деле о зверском убийстве семьи в Виннице в новогоднюю ночь появились новые подробности.

Также мы писали, что убийца матери и дочери в Житомире Василий Подорожный рассказал о содеянном.

Напомним, недавно стало известно, что судебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей из Львовской области завершено. Их будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, приведших к смерти несовершеннолетнего пациента.

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