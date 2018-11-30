Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)

Порывы восточного ветра в курортном поселке достигают 26 м/с
30 ноября в курортном поселке Кирилловка Запорожской области разыгрался сильный шторм.
Как сообщают синоптики, порывы восточного ветра достигают 26 м/с, поднимая в акватории полутораметровые волны.
"Базы на первой линии моря уже затоплены, вода продолжает наступать. Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня. К вечеру в курортном поселке обещают дождь со снегом", - пишет "РИА Мелитополь".
Как видно на снимках из веб-камер, установленных в Кирилловке, море действительно разбушевалось не на шутку.
Скриншот (kirillovka.ks.ua)
Скриншот (kirillovka.ks.ua)
Скриншот (kirillovka.ks.ua)
Напомним, что несколько дней назад в результате непогоды из-за шторма в Одессе был полностью уничтожен пляж.
Ранее мы писали о том, что в сети появились сказочные фотографии с Черногорского хребта Украинских Карпат.
Видео: РБК-Украина