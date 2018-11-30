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Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 13:02
Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)
Коллаж РБК-Украина

Порывы восточного ветра в курортном поселке достигают 26 м/с

30 ноября в курортном поселке Кирилловка Запорожской области разыгрался сильный шторм.

Как сообщают синоптики, порывы восточного ветра достигают 26 м/с, поднимая в акватории полутораметровые волны.

"Базы на первой линии моря уже затоплены, вода продолжает наступать. Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня. К вечеру в курортном поселке обещают дождь со снегом", - пишет "РИА Мелитополь".

Как видно на снимках из веб-камер, установленных в Кирилловке, море действительно разбушевалось не на шутку.

Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)

Скриншот (kirillovka.ks.ua)

Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)

Скриншот (kirillovka.ks.ua)

Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)

Скриншот (kirillovka.ks.ua)

Напомним, что несколько дней назад в результате непогоды из-за шторма в Одессе был полностью уничтожен пляж.

Ранее мы писали о том, что в сети появились сказочные фотографии с Черногорского хребта Украинских Карпат

Видео: РБК-Украина

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