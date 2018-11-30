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Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)

STYLERЖиття    30.11.2018 - 13:02
Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)
Колаж РБК-Україна

Пориви східного вітру в курортному селищі досягають 26 м/с

30 листопада в курортному селищі Кирилівка Запорізької області розігрався сильний шторм.

Як повідомляють синоптики, пориви східного вітру досягають 26 м/с, піднімаючи в акваторії півтораметрові хвилі.

"Бази на першій лінії моря вже затоплені, вода продовжує наступати. Така погода збережеться до кінця сьогоднішнього дня. До вечора в курортному селищі обіцяють дощ зі снігом", - пише "РІА Мелітополь".

Як видно на знімках з веб-камер, встановлених в Кирилівці, море дійсно розбурхалося не на жарт.

Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)

Скріншот (kirillovka.ks.ua)

Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)

Скріншот (kirillovka.ks.ua)

Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)

Скріншот (kirillovka.ks.ua)

Нагадаємо, що кілька днів тому в результаті негоди через шторм в Одесі був повністю знищений пляж.

Раніше ми писали про те, що в мережі з'явилися казкові фотографії з Чорногірського хребта Українських Карпат.

Відео: РБК-Україна

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