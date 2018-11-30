Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)

Пориви східного вітру в курортному селищі досягають 26 м/с
30 листопада в курортному селищі Кирилівка Запорізької області розігрався сильний шторм.
Як повідомляють синоптики, пориви східного вітру досягають 26 м/с, піднімаючи в акваторії півтораметрові хвилі.
"Бази на першій лінії моря вже затоплені, вода продовжує наступати. Така погода збережеться до кінця сьогоднішнього дня. До вечора в курортному селищі обіцяють дощ зі снігом", - пише "РІА Мелітополь".
Як видно на знімках з веб-камер, встановлених в Кирилівці, море дійсно розбурхалося не на жарт.
Скріншот (kirillovka.ks.ua)
Скріншот (kirillovka.ks.ua)
Скріншот (kirillovka.ks.ua)
Нагадаємо, що кілька днів тому в результаті негоди через шторм в Одесі був повністю знищений пляж.
Раніше ми писали про те, що в мережі з'явилися казкові фотографії з Чорногірського хребта Українських Карпат.
Відео: РБК-Україна