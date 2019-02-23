Жаль, что не убили: появилось видео с избитым догхантером Святогором

Святогор рассказал о нападении

Появилось интервью с самым известным догхантером Алексеем Святогором, которого на днях жестоко избили в Киеве.

По словам живодера, нападавшие били его тупым предметом, возможно это была бита или кастет. Врачи диагностировали у Святогора сотрясение мозга и вдавленный перелом лобной кости.

В сюжете "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV Святогор рассказал, что стал жертвой своих "жизненных убеждений". При этом себя он называет так называемым "санитаром", который помогает освобождать города от бездомных животных.

Видео: Видео: YouTube/Надзвичайні новини. ICTV

Стоит отметить, что зоозащитники добились того, чтобы Святогор ответил за свои действия в суде. Его обвиняют в распространении информации, котрая пропагандирует культ насилия и жестокости.

Именно в день нападения, 21 февраля, догхантер возвращался с очередного заседания суда. Святогор подогревает, что его "заказал" кто-то из ярых ненавистников. Он рассказал, что к нему постоянно поступают угрозы о расправе над ним.

В полиции пообещали, что будут активно искать нападавших. По словам нацполиции, нападавших было двое и на них была темная одежда. Они нанесли удары и убежали с места происшествия.

Подозреваемым инкриминируют не хулиганство, а нанесение тяжелых телесных увечий. Им угрожает до 8 лет тюремного заключения.

Тем не менее пользователи сети не жалеют живодера.

"Мало дали. Надо повторить", - прокомментировала Ира Варшавская.

"Слабо дали раз на камеру говорит", - подчеркнул Виталий Свет.

"Жаль, что его не убили", - отметила Инга Ломакина.

"Чтоб ты гад всю свою жизнь ходил так и спотыкался! Нашли о ком репортаж снимать. Корреспондент г.... Сделал бы ударение на то, что это моральный урод", - прокомментировала Ольчик Кравченко-Рева.

"Сегодня они убивают бездомных животных, а завтра будут убивать бездомных людей ?! Подобная идеология не имеет права на существование, поскольку идентична фашистский!", - написал пользователь.

"Привыкайте догхантеры , "народная любовь" теперь вас будет преследовать. Не уважаете законы мироздания в ответ получите тоже самое", - отметила Лидия Зайцева.

Напомним, что в Украине массово похищают собак.

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