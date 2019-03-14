Жестокое избиение школьника под Харьковом: подробности инцидента

Новые детали в деле об избиении шестиклассника до потери сознания

Ученик школы №6 города Купянск (Харьковская область) был избит учениками за то, что вступился за жертву издевательств. Это произошло в раздевалке возле спортзала. О подробностях инцидента сообщили Факты.

После того, как информация о случившемся появилась в соцсетях, стало известно, что эти подростки уже не раз издевались над другими детьми. Чаще всего объектом для издевательств становятся младшеклассники. Агрессивные подростки их оскорбляют, плюют им на одежду, пытаются поджечь волосы зажигалкой.

Все случилось на предпоследнем уроке. У Дамира была физкультура. Тогда мальчик пошел переодеваться и увидел восьмиклассника, которого его же одноклассники довели до слез. Они спрятали его обувь и не отдавали. Дамир подошел к этим двум подросткам и попросил отдать мальчику обувь. Тогда один из этих хулиганов схватил его, затащил в угол раздевалки и стал бить по голове.

Заступиться за него дети побоялись. Когда ребенок пришел в себя, он расплакался и попросил одноклассников никому о случившемся не рассказывать, поскольку не хотел лишний раз никого волновать.

То, что с ним что-то не так, заметил учитель истории, который увидел, что у него отекло лицо, и тут же вызвал классного руководителя. В школе ребенку оказали первую помощь. Дамир вернулся домой с отекшим лицом. Один глаз сильно опух. Началась рвота. Я отвела его в больницу, где сразу заподозрили черепно-мозговую травму.

К слову, как оказалось позже, мама одного из хулиганов работает в той школе учительницей. Она просила у пострадавшего прощения и вышла на связь с матерью ребенка. Тоже извинялась и сказала, что проведет с сыном беседу. Мама второго подростка позвонила на третьи сутки и сказала, что "ее сын просто игрался мячом". Потом обе родительницы сказали, что готовы оплатить лечение Дамира.

В пресс-службе Харьковского областного управления полиции сообщили, что дело об избиении Дамира расследуется: "Уголовное производство открыто по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Идет досудебное расследование".

Напомним, в воскресенье, 10 марта в Киеве мужчина жестоко избил соседа за то, что тот слушал громкую музыку. В сети появилось видео расправы.

Также мы сообщали, что в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и били ногами.