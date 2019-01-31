Жестокое убийство в Николаеве: появилось фото супругов

Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Супругов Беловых расстреляли в Николаеве возле здания суда

Супруги Беловы, которых застрелили под судом в Николаеве, в социальных сетях размещали фотографии вместе со своей семьей.

Известно, что перед стрельбой в суде был спор между супругами Беловыми и жителем Николаева, который должен был им 40 тысяч долларов. Когда мужчина проиграл суд, он достал из машины ружье и несколько раз выстрелил в Беловых.

В момент убийства семейная пара стояла на улице и разговаривал со своим адвокатом. Женщина погибла сразу же на месте, а мужчина скончался карете скорой помощи.

Супруги Беловых/Фото из соцсетей

Полиция задержала убийцу и его сына, вместе с которым они приехали на автомобиле Mercedes Vito под здание суда, чтобы совершить убийство.

По данным СМИ, бизнесмен из Николаева Герасим Багирянц, когда одалживал деньги, то оставил погибшим в залог два дома. Позже он подарил дома своим сыновьям и некой Наталье Петрик.

Супруги Беловых/Фото из соцсетей

Напомним, что Михаил Белов неоднократно заявлял об угрозах от Герасима Багирянца.

Ранее сообщалось, что в расстреле супругов в Николаеве нашли херсонский след. 53-летний Герасим Багирянц владеет двумя компаниями - "Гекар" и "Агромастер плюс".