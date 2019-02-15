Антизрада: зарплаты сельских врачей шокировали украинцев

Фото: На работу в село приглашают врачей (коллаж РБК-Украина)

Зарплаты врачам повышают там, где эффективно работает местная власть, напоминают эксперты

Украинцы удивились новым зарплатам врачей, которые те начали получать в Черкасской области и в других регионах Украины.

Так, сотрудница исполнительного комитета Млиевского сельского совета Городищенского района Черкасской области Наталья Лукьянова опубликовала на своей странице в Facebook объявление о поиске терапевтов. На данный момент в селе есть три вакантных места для молодых врачей.

Среди условий для тех, кто готов работать в селе, предлагают заработную плату в размере 17 тысяч гривен, одноразовое пособие в размере семи минимальных заработных плат (сейчас это 29211,00 грн.), если врач заключает трудовой договор не менее чем на 3 года.

Фото: Кабинет семейного врача, где предлагают работать (facebook.com/ Наталия Лукьянова)

Также предлагается ведомственное жилье с возможностью бесплатной приватизации за 12 лет работы в КНП "центр ПМСП имени семьи Симиренко", - написала Наталья Лукьянова.

Кроме того, врачам, которые согласятся работать по приглашению Млиевской сельской объединенной территориальной громады, предлагается внеочередное устройство детей семейных врачей в детских садах и школах общины.

Главное, что требуется от врача – профессионально и качественно оказывать медицинские услуги жителям громады, подчеркнула Наталия Лукьнова.

Фото: Врачей стимулируют приезжать работать в село facebook.com/ Наталия Лукьянова)

В комментариях к посту она уточнила, что зарплату поднимают семейным врачам и в других населенных пунктах. Для этого надо, чтобы медицинское учреждение присоединилось к медицинской реформе, первый этап которой сейчас активно проходит по Украине.

"Сейчас первый этап медреформы - врачам первого звена подняли зарплату до 10000 грн. - у моей знакомой сын - семейный врач, то она мне сказала. А на местах городские власти, благодаря децентрализации, имеет право и возможность платить больше, если во враче потребность", - добавила Наталия Лукьянова.

Фото: Украинцы обсуждають новые зарплаты врачей (скриншот)

"Наша громада удобно расположена, придерживается современных европейских тенденций развития и содействует молодым специалистам в их реализации и адаптации на территории громады. Для привлечения молодых специалистов у нас разработана соответствующая программа", – пишут на сайте громады.

В частности, кроме всех бонусов, молодым врачам компенсируют проезд в местном транспорте до места работы в сельской местности, компьютеризацию рабочего места и регулярные денежные надбавки.

Фото: В сети удивлены зарплатой врачей в селе (скриншот)

Напомним, Национальная служба здоровья теперь перечисляет средства напрямую в медицинское учреждение. Врач получает зарплату согласно количеству подписанных с пациентом деклараций. Какую зарплату будет получать врач – решает его прямое руководство на местах, а не Министерство здравоохранения.

На местах органы власти имеют больше полномочий. Теперь от них будет зависеть, как будет развиваться медицина в их регионе. Так, в регионах, где местная власть работает более эффективно, проходит строительство новых сельских амбулаторий, происходит своевременная закупка лекарств и повышаются выплаты врачам. Где эффективность городской власти низкая, там и изменений мало или вообще нет, говорят эксперты.

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