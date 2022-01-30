Жир на боках расстает на глазах: простое средство для похудения от самой горячей бабушки мира

Самая горячая бабушка мира, 51-летняя Джина Стюарт из Австралии может похвастаться фигурой, которой позавидуют многие 20-летние.
Конечно, не обошлось без пластики, но женщина также усердно работает над собой, правильно питается, занимается спортом и знает секреты, которые помогают ей оставаться в форме всегда.
Так, Джина заявляет в своем бьюти-блоге, что одним из ее лайфхаков является употребление имбирной воды.
Глядя на Джину, трудно поверить, что перед вами мать четверых детей и бабушка двух внуков, но совсем не удивляет тот факт, что она звезда мужского журнала Maxim, ведь выглядит женщина просто потрясающе!
Джина Стюарт может похвастаться аппетитной фигурой (фото: instagram.com/ginastewarthealth)
По словам Джины, имбирная вода отлично разгоняет метаболизм и способствует снижению веса. Кроме того, имбирь – отличный спазмолитик.
"Многие согревающие специи, включая перец чили, имбирь и куркуму, увеличивают скорость метаболизма в состоянии покоя (RMR) — скорость, с которой мы сжигаем калории", - отмечает Джина.
У имбиря множества лечебных свойств. Имбирь является прекрасным релаксантом для горла, а также помогает облегчить головную боль напряжения и вывести избыток молочной кислоты из мышечной ткани.
Корень имбиря способствует здоровой иммунной системе, обладает противовирусными, антибактериальными, антипаразитарными и антистессовыми свойствами.
Джина правильно питается и следит за собой (фото: instagram.com/ginastewarthealth)
Имбирную воду Джина называет "самым здоровым напитком, который помогает сжечь весь жир с талии и бедер".
Ниже публикуем универсальный рецепт имбирной воды:
Стандартный курс – 30 дней.
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