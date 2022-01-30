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Жир на боках расстает на глазах: простое средство для похудения от самой горячей бабушки мира

Автор: Styler

Самая горячая бабушка мира, 51-летняя Джина Стюарт из Австралии может похвастаться фигурой, которой позавидуют многие 20-летние.

Конечно, не обошлось без пластики, но женщина также усердно работает над собой, правильно питается, занимается спортом и знает секреты, которые помогают ей оставаться в форме всегда.

Так, Джина заявляет в своем бьюти-блоге, что одним из ее лайфхаков является употребление имбирной воды.

Глядя на Джину, трудно поверить, что перед вами мать четверых детей и бабушка двух внуков, но совсем не удивляет тот факт, что она звезда мужского журнала Maxim, ведь выглядит женщина просто потрясающе!

Джина Стюарт может похвастаться аппетитной фигурой (фото: instagram.com/ginastewarthealth)

По словам Джины, имбирная вода отлично разгоняет метаболизм и способствует снижению веса. Кроме того, имбирь – отличный спазмолитик.

"Многие согревающие специи, включая перец чили, имбирь и куркуму, увеличивают скорость метаболизма в состоянии покоя (RMR) — скорость, с которой мы сжигаем калории", - отмечает Джина.

У имбиря множества лечебных свойств. Имбирь является прекрасным релаксантом для горла, а также помогает облегчить головную боль напряжения и вывести избыток молочной кислоты из мышечной ткани.

Корень имбиря способствует здоровой иммунной системе, обладает противовирусными, антибактериальными, антипаразитарными и антистессовыми свойствами.

Джина правильно питается и следит за собой (фото: instagram.com/ginastewarthealth)

Имбирную воду Джина называет "самым здоровым напитком, который помогает сжечь весь жир с талии и бедер".

Ниже публикуем универсальный рецепт имбирной воды:

  • Очистите средний корень имбиря от кожуры и натрите на мелкой терке.
  • Получившуюся кашицу залейте 1 л теплой воды (не горячей, и не комнатной температуры).
  • Поставьте в темное место на ночь и дайте настояться.
  • С утра добавьте чайную ложку меда и хорошо размешайте. Полученный настой нужно выпить в течение дня.

Стандартный курс – 30 дней.

Напомним, что ранее голливудская актриса Холли Берри поделилась рецептом целебного напитка для улучшения сна.

К слову, диетолог Ольга Безуглая назвала полезный продукт для молодости и иммунитета.

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