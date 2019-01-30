Как жить? Жители Николаева ошарашены баснословными платежками за отопление

Коллаж РБК-Украина

Есть предположение, что в доме не выполнены мероприятия по энергосбережению

Жительнице Николаева, которая проживает в одном из домов по улице Шевченко, пришли "космические" счета за отопление. Об этом сообщила Алена Скребец в Facebook-сообществе "Contact Center при Миколаївській міській раді".

"Площадь 90 кв. Государственное отопление. Счетчик в доме. Как жить? Цена 5422 за декабрь. 60 грн/КВ/м", - пожаловалась девушка, прикрепив снимки счета.

Скриншот: (facebook.com/Contact Center при Миколаївській міській раді)

В комментариях также указывается, что дом, жители которого получили такие счета, обслуживается ОСМД, есть подомовой счетчик. Девушка уже обратилась в некоторые инстанции и ждет ответы.

Окп Николаевоблтеплоэнерго отмечает, что на объемы потребления тепла существенно влияют не только температура теплоносителя на входе в дом и расход воды, подаваемой в систему отопления, но и ряд других факторов: в жилом помещении на 1-м этаже разбиты окна, двери подъезда открыты, дополнительного утепления внешних стен нет. То есть в доме не выполнены мероприятия по энергосбережению, что ведет за собой теплопотери.

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