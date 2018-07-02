Житель Ровенской области с вилами напал на "копа": полицейский госпитализирован

Пьяный дебошир ранил правоохранителя сельскохозяйственным инструментом

В селе Столбец Ровенской области мужчина напал с вилами на местного полицейского. Злоумышленник сначала нанес несколько ударов вилами по служебному авто, а затем набросился на инспектора группы реагирования. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Местная жительница сообщила правоохранителям на линию 102, что у нее возник конфликт с соседом на улице Шевченко.

"Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что 33-летний дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей", – отметили в полиции.

Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства. Он находился состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, и отрицал наличие оружия.

По данным полиции, когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый мужчина выхватил вилы и нанес несколько ударов по транспортному средству, после чего ударил "копа". Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия.

Спустя час он был задержан. Правоохранители изъяли незарегистрированное ружье.

Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, состояние у "копа" средней тяжести.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начали досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения", – добавили в полиции.

Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине "светит" лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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