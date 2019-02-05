Жительница Днепра обнаружила шокирующую находку в хлебе

Покупателям советуют тщательнее выбирать продукты питания

4 февраля в одном из ларьков Днепра женщина купила хлеб с шокирующим "сюрпризом": оказалось, что в изделии был запечен гвоздь. Об этом сообщает издание Информатор.

Женщина возвращать товар не захотела, чтобы избежать лишних конфликтов. Однако позже было написано письмо руководству хлебозавода напрямую. В ответном письме было указано, что на ленту, вероятнее всего, попал лоток, целостность которого была нарушена, а поскольку хлеб не упаковывают, то гвоздь мог запросто проникнуть внутрь.

Фото: (dp.informator.ua)

Также в сообщении указывалось, что на смену деревянным поддонам придут пластиковые лотки, которые помогу избежать в дальнейшем неприятных инцидентов с гвоздями.

Тем не менее, покупателям рекомендуют лишний раз осматривать то, что они покупают и не бояться в случае чего напоминать реализаторам о правах потребителей.

Напомним, что в Киевской области продают хлеб с мышиным пометом. Также мужчина уточнил, что в хлебе находили шурупы и ржавые болты, а в одной булке нашли даже клок волос.

Ранее сообщалось, что недавно в Запорожье сотрудник гипермаркета "Ашан" стирал канцелярским ножом надпись относительно срока годности товара на прилавке.

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