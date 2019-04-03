Животные боялись: в Луганске лев напал на дрессировщика во время представления

Лев напал на дрессировщика (Коллаж РБК-Украина)

Лев совершил нападение во время представления, на глазах у детей

В оккупированном Луганске лев напал на дрессировщика прямо на глазах у зрителей цирка. Об этом сообщает издание Cxid.info.

В оккупированный Луганск приехал цирк из Египта и во время представления для детей, львы разволновались и напали на своего дрессировщика. Он получил травмы спины, руки и ноги, но не стал прерывать представление, а успокоил животных и снова показал запланированную программу.

Как рассказал дрессировщик Хамада Кута, лев напал на него случайно, так как был испуган. Он объяснил, что обычно во время гастролей, он привозит животных за несколько дней до начала представлений, чтобы они могли освоиться и привыкнуть к запахам, но в этот раз они вышли на манеж сразу в день приезда.

"Нападение было практически случайным. Я вызываю одного льва, а второй идет прямо в атаку на меня. Я его остановил посередине, успокоил, а он не хочет возвращаться. Я иду назад, сзади меня была тумба, ударяюсь об нее, начал падать. А лев прыгает на меня и кусает. Слава Богу, конечно, не в шею. После этого он меня сразу отпустил. Пострадала спина, рука и нога. В ноге остались следы от двух когтей и одного клыка, в руке от трех клыков, глубиной четыре сантиметра, и спина — три когтя. Все нормально, после этого я встал, а они ушли в клетки. Я их опять спокойно вызывал. Потому что дети в зале. Для меня самое главное, что дети в зале. Конечно, я в крови весь, но успокоил всех и продолжил все заново, сначала и до конца", - рассказал Хамада Кути.

Лев напал на дрессировщика (pixabay.com)

Он отметил, что нападения животных случаются в работе дрессировщика, так как львы могут быть не в настроении работать. Хамада Кути считает, что в 99% случаев – виноват дрессировщик.

"Существует красная линия. Перешагнул ее — вот и плохо. Они никогда не обманывают. И когда случаются нападения на дрессировщиков, на 99% это вина дрессировщика. Например, это нападение было моей ошибкой, потому что я пропустил момент", - объяснил он.

Лев напал на дрессировщика на глазах у детей (YouTube/Cxid.info)

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