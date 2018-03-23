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На похороны пришло все село: ужасная трагедия под Тернополем всколыхнула сеть

STYLERLIFE        23.03.2018 - 12:26
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Молодой мужчина погиб под колесами погрузчика

30-летний Михаил Черный из села Новоселка Тернопольской области погиб под колесами погрузчика. Об этом сообщает "Нова Тернопільська газета".

Инженер по технике безопасности погиб в рабочее время. По словам очевидцев, Михаил решил отъехать от КПП к складским помещениям на погрузчике, но сел не в салон, а стал на подножку спецтехники. Мужчина не удержался на погрузчике и попал под колеса.

Фото: Михаил с женой (nova.te.ua)

Михаил скончался от полученных трав еще до приезда "скорой".

На похороны пришло все село. Пришел и водитель спецтехники, который не смог затормозить в момент трагедии.

"Водитель приходил на похороны, потерял сознание, его отливали, не мог воды напиться. Он возраста моего Михаила, двое маленьких детей - не хочу, чтобы его судили, потому что мужа мне уже и так никто не вернет", - говорит жена погибшего.

Фото: Мужчина погиб под колесами погрузчика (npu.gov.ua)

Напомним, что в Киеве бездомный умер в канализационном коллекторе.

Установлено, что это местный бомж, которого звали Геннадий. По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения.

Напомним коротко о главных событиях 22 марта (видео: РБК-Украина)

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Теги: смерть, происшествие
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