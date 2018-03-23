На похороны пришло все село: ужасная трагедия под Тернополем всколыхнула сеть

Молодой мужчина погиб под колесами погрузчика
30-летний Михаил Черный из села Новоселка Тернопольской области погиб под колесами погрузчика. Об этом сообщает "Нова Тернопільська газета".
Инженер по технике безопасности погиб в рабочее время. По словам очевидцев, Михаил решил отъехать от КПП к складским помещениям на погрузчике, но сел не в салон, а стал на подножку спецтехники. Мужчина не удержался на погрузчике и попал под колеса.
Фото: Михаил с женой (nova.te.ua)
Михаил скончался от полученных трав еще до приезда "скорой".
На похороны пришло все село. Пришел и водитель спецтехники, который не смог затормозить в момент трагедии.
"Водитель приходил на похороны, потерял сознание, его отливали, не мог воды напиться. Он возраста моего Михаила, двое маленьких детей - не хочу, чтобы его судили, потому что мужа мне уже и так никто не вернет", - говорит жена погибшего.
Фото: Мужчина погиб под колесами погрузчика (npu.gov.ua)
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