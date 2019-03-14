Жуткое зрелище: в одном из регионов выпал снег с насекомыми (видео)

Черных насекомых очень хорошо видно на белом снегу

В одном из регионов России выпал снег с блохами. Странное погодное явление засняли на видео местные жители, которые разместили ролик в интернете.

Необычное погодное явление было зафиксировано во вторник, 12 марта, в одном из сел Самарской области, Россия. На белом снегу были отчетливо видны мелкие черные насекомые. Местные жители предположили, что это блохи.

"В Балашейке сегодня выпал снег, вот с такими насекомыми. На улицах в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы", - рассказали местные жители.

Специалисты предположили, что стаю насекомых принесло снегом и ветром из других регионов.

Профессор кафедры, ботаники и охраны природы Сергей Скачков отметил, что насекомые могли обитать в этом регионе и ранее. Он рассказал, что это не блохи, а коллемболы или леднички, которые выползли на поверхность из-за резких перепадов температур.

"Ничего необычного в этом явлении нет. Вряд ли снег выпал вместе с ними, этих насекомых не принесло с неба вместе с осадками. Скорее всего, это коллемболы — крошечные почвенные существа, которые в оттепель иногда выползают на поверхность снега, точнее, воды во время таяния снега. Но это могут быть и ледничники — зимние комарики", — рассказал Сачков и добавил, что они не представляют опасности ни для людей, ни для животных.

Однако местные жители все равно напуганы необычным явлением и называют насекомых "блохи-инопланетяне", которые спустились с небес.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сильный ураганный ветер сдул с моста целый товарный поезд.

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