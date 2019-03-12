Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

В сильному ветру в Украине добавился еще и снегопад
В Украине выпал снег - во вторник, 12 марта, вслед за сильным ураганным ветром и под влиянием циклона Эберхарда некоторые регионы страны изрядно припорошило. Пользователи сети делятся снимками и видео заснеженных пейзажей.
Синоптик опубликовал карту со снежными "очагами" и предупредил, что атмосферные прыжки и метеоскачки влияют на самочуствие человека, вызывая сонливость.
Пушистий снег выпал в Виннице. Ветер не может отогнать "белых мух" подальше от города, и на дорогах растет снежный покров.
Фото: instagram.com/ukr_underground
Фото: instagram.com/by_vitalyushka
Фото: instagram.com/jazka_life
Также снегом накрыло и Острог в Ровенской области.
"Прикол, нет? Острог умеет моментально "поднять" настроение. На этой неделе, честно говоря, не ожидала снега. Но природу точно не перепрешь. Не знаю, как другим, но мне трудно проснуться, когда на улице снег", - говорится в комментарии юзера к фото.
Фото: instagram.com/elizabeth17250
Между тем известный синоптик Наталка Диденко отметила, что влажный массив с осадками подобрался к Киеву с запада, и жители столицы также могут ожидать мокрый снег.
Синоптик также опубликовала на своей Facebook-странице карту погоды.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Видео: так 12 марта в Виннице идет снег (instagram.com/jazka_life)
"Эх, вернись весна! И это 12 марта. Неужели зима вернулась?" - гадают в Виннице.
Ех,вернись весна І це 12 березня Невже зима вернулась? #погода #весна #погодасупер #сніг #снігвесною
Публикация от Марина (@yakimenko_marina)
Видео: instagram.com/yakimenko_marina
Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни холодную погоду, а потепление начнется только на выходных 16-17 марта. При этом вечер уже в 13 марта будет не такой сильный.
Напомним, что за последние два дня сильнейший ураган в Украине уже наделал много беды в разных городах и даже стал причиной человеческих жертв.
Добавим, что юрист рассказал Styler, как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды и к кому обращаться.