Знойно, но облачно: синоптики уточнили прогноз на понедельник

Иллюстративное фото: Облака (pixabay.com)

Синоптики сообщили, что на территории всей страны ожидается жаркая погода местами с облачностью

В первый день недели, 20 августа стоит ожидать облачную, но жаркую и сухую погоду. Стоит отметить, что жара будет умеренной, знойно будет лишь в некоторых местах. Об этом говорится в прогнозе погоды от Укргидрометцентра.

По данным, опубликованным синоптиками, во всех регионах Украины днем будет, теплая погода с переменной облачностью без дождей. Под угрозой выпадения осадков находится только Винницкая область.

Погода обещает быть комфортной для большинства украинцев. Температура будет колебаться в пределах +26…+33 градусов. Особенно жарко будет в южных областях, где термометры покажут от +29 до +33 градусов.

В восточных регионах и в центральных областях страны будет от +25 до +29 градусов — там, пожалуй, будет прохладнее всего.

Ночью температура в Украине опустится до +15…+22 градусов по Цельсию.

В столице воздух днем прогреется от +27 до +29 градусов, а ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ночью возможны дожди.

Обновленный скриншот прогноза погоды на 20 августа (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

Также синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

Кроме того, самый популярный народный синоптик рассказала, как определить погоду по форме и цвету облаков.

Видео: (video.rbc.ua)