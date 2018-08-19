Спекотно, але хмарно: синоптики уточнили прогноз на понеділок

Ілюстративне фото: Хмари (pixabay.com)

Синоптики повідомили, що на території всієї країни очікується спекотна погода, місцями з хмарністю

У перший день тижня, 20 серпня варто очікувати хмарну, але жарку і суху погоду. Варто відзначити, що спека буде помірною, спекотно буде лише в деяких місцях. Про це йдеться в прогнозі погоди від Укргідрометцентру.

За даними, опублікованими синоптиками, у всіх регіонах України вдень буде тепла погода з мінливою хмарністю без дощів. Під загрозою випадання опадів знаходиться лише Вінницька область.

Погода обіцяє бути комфортною для більшості українців. Температура коливатиметься в межах +26...+33 градусів. Особливо тепло буде в південних областях, де термометри покажуть від +29 до +33 градусів.

У східних регіонах і в центральних областях країни буде від +25 до +29 градусів — там, мабуть, буде прохолодніше.

Вночі температура в Україні опуститься до +15...+22 градусів за Цельсієм.

У столиці повітря вдень прогріється від +27 до +29 градусів, а вночі похолодає до +17..+19 градусів. Вночі можливі дощі.

Оновлений скріншот прогнозу погоди на 20 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

Також синоптики дали прогноз погоди на вересень.

Крім того, найпопулярніший народний синоптик рассказалаяк визначити погоду за формою і кольором хмар.

Відео: (video.rbc.ua)