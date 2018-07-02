"Дети плакали": в Киеве мужчина жестоко поиздевался над животным

Хозяйка кота обратилась в полицию

В Киеве неадекватный мужчина убил котенка прямо на глазах у детей. Об этом сообщила пользователь Кира Медведева на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в поселке Триполье Киевской области. Дети играли во дворе, когда увидели, что сосед подошел к котенку, который лежал на траве возле дерева.

Кира Медведева рассказала, что ее сосед повесил котенка на дереве прямо на глазах у детей. Дети плакали и просили не трогать животное, но мужчина намотал коту на шею проволоку и повесил его на ветке дерева. Медведева опубликовала фотографию живодера и предупредила, что этот человек не адекватен.

"Этот ублюдок сегодня повесил на дереве моего кота при детях. Дети просили не трогать кота, а он продолжал наматывать проволоку ему на шею. Дети плакали и просили этого мудака этого не делать, только человек с проблемной психикой на такое способен. Кот просто спал под деревом, и этот "недочеловек" сказал, что он его раздражает. Будьте осторожны, неадекватный человек!" - написала Кира Медведева.

Скриншот поста (facebook.com/kira.medvedeva)

Фото: Живодер (facebook.com/kira.medvedeva)

В комментариях объяснили, почему рядом не оказалось никого из взрослых, которые могли бы помешать живодеру.

"Дети были за домом, хозяйка в доме, этот мужик сосед их. Пока дети побежали в дом, этот убийца успел задушить кота", - лбъяснила Елизавета Владимировна.

Скриншот комментариев (facebook.com/kira.medvedeva)

Позднее Кира Медведева сообщила, что она обратилась в полицию и написала заявление. На живодера завели уголовное дело.

Скриншот комментариев (facebook.com/kira.medvedeva)

Фото: Погибший котенок (facebook.com/kira.medvedeva)

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