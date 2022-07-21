Под Харьковом спасли павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов

Куда делись хозяева павлина и что с ними - неизвестно.

В Циркунах, которые захватчики не перестают обстреливать практически ежедневно, из-за попаданий вражеских снарядов немало разрушенных домов, вспыхивают пожары.

Для эвакуации павлина, что бегал по поселку, в первую очередь нужно было поймать птицу. Закрыв пышнохвостого пернатого в сарае одного из домов, местные жители обратились к зоозащитникам.

"Птицу спасатели передали специалисту в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Остается надеяться, что павлину вскоре предоставят всю необходимую помощь, и он найдет своих владельцев, или обретет новых.

Видео, как спасали павлина в Циркунах, можно посмотреть по этой ссылке.

В Циркунах возле Харькова спасли павлина (фото: скриншоты с видео facebook.com/spt.kh)