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В харьковском зоопарке необычно поздравили бегемотиху Степаниду

STYLERЖивотные    24.12.2018 - 17:18

Видео: YouTube/Харьковский зоопарк

Легендарная бегемотиха Степанида из харьковского зоопарка отпраздновала свое 26-летие. В честь праздника сотрудники зоопарка засыпали ее бассейн лепестками роз. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Как рассказывают сотрудники зоопарка, Степанида – коренная харьковчанка, она уже 16-й бегемот, который родился в этом питомнике с 1961 года. Зоолог Екатерина Одинцова утверждает, что у Степаниды характер в отца Сеню. Она такая же добрая и покладистая.

"Степанида – коренная харьковчанка, это 16-й бегемот, который родился у нас в зоопарке с 1961 года. Степанида появилась на свет в семье мамы Маши, или как ее называли сотрудники, Красавицы, и папы Сени. Она, как и папа – очень нежная, добрая, покладистая, и гастрономические предпочтения у нее, как и у Сени – очень любит арбузы и тыквы, а сливы на дух не переносит", - сообщила Одинцова.

В честь дня рождения бегемотихи, сотрудники зоопарка, несмотря на то, что он уже два года закрыт на реконструкцию, устроили для Степаниды настоящий праздник. Ей приготовили много любимых угощений, которые выложили в виде сердца, а бассейн засыпали лепестками роз.

Бегемотихе такое поздравление пришлось по вкусу, так как она любит играть в бассейне с игрушками.

"От роз Степанида была в восторге! Для нее это было в новинку! Она очень любит играть в бассейне любыми игрушками, которые мы ей бросаем, поэтому розы она и пробовала на вкус, и ныряла, и плескалась в них. Ей очень понравилось", - рассказал зоолог Одинцова.

 

Фото: zoo.kharkov.ua

Она отмечает, что Степанида сейчас находится в самом расцвете сил, так как средняя продолжительность жизни бегемотов от 45 до 60 лет. А эта красавица завоевала любовь персонала и прослыла спортсменкой, так как она с вечера до утра плавает в бассейне, а днем отсыпается и делает перерывы на пищу.

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