В харківському зоопарку незвично привітали бегемотиху Степаниду

Відео: YouTube/Харківський зоопарк

Легендарна бегемотиха Степанида з харківського зоопарку відсвяткувала своє 26-річчя. В честь свята співробітники зоопарку засипали її басейн пелюстками троянд. Про це повідомляється на сайті зоопарку.

Як розповідають співробітники зоопарку, Степанида – корінна харків'янка, вона вже 16-й бегемот, який народився у цьому розпліднику з 1961 року. Зоолог Катерина Одинцова стверджує, що у Степаниди характер в батька Сєню. Вона така ж добра і поступлива.

"Степанида – корінна харків'янка, це 16-й бегемот, який народився у нас в зоопарку з 1961 року. Степанида з'явилася на світ у родині мами Маші, або як її називали співробітники, Красуні, і тата Сєні. Вона, як і тато – дуже ніжна, добра, поступлива, і гастрономічні уподобання у неї, як і у Сєні – дуже любить кавуни та гарбузи, а сливи на дух не переносить", - повідомила Одинцова.

В честь дня народження бегемотихи, співробітники зоопарку, незважаючи на те, що він вже два роки закритий на реконструкцію, влаштували для Степаниди справжнє свято. Їй приготували багато улюблених страв, які виклали у вигляді серця, а басейн засипали пелюстками троянд.

Бегемотихе таке привітання припало до смаку, так як вона любить грати в басейні з іграшками.

"Від троянд Степанида була в захваті! Для неї це було в новинку! Вона дуже любить грати в басейні будь-якими іграшками, які ми їй кидаємо, тому троянди вона і пробувала на смак, і пірнала, і плескалася в них. Їй дуже сподобалося", - розповів зоолог Одинцова.

Фото: zoo.kharkov.ua

Вона зазначає, що Степанида зараз перебуває в самому розквіті сил, так як середня тривалість життя бегемотів від 45 до 60 років. А ця красуня завоювала любов персоналу і її вважають спортсменкою, так як вона з вечора до ранку плаває в басейні, а вдень відсипається і робить перерви на їжу.

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