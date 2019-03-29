Девочку избили: в Киеве псевдоволонтеры придумали новый способ "развода"

Мошенничество в Киеве набирает новые обороты. На Отрадном женщина ходит по квартирам и собирает деньги на помощь маленькой девочке, которая якобы стала жертвой буллинга в школе. По ее словам, девочку сильно избили, и она находиться в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает Анастасия Яблонская в Facebook-группе "Мой Отрадный".

По словам Анастасии, вчера, 28 марта, в 21:40 к ней в квартиру постучалась женщина, которая рассказала душераздирающую историю о маленькой ученице 1-го класса школы №13.

Женщина просила денег у людей, поскольку девочка подверглась травле в школе, и ее избила группа пятиклассниц той же школы, а издевательства записали на видео.

Девочка якобы госпитализирована в Охматдет и кроме мамы, которая еле сводит концы с концами у девочки никого нет, а лечение стоит дорого, вот она и собирает "с миру по нитке", чтобы спасти бедного ребенка.

Анастасия заподозрила неладное после того, как попросила женщину показать свои документы, но она заявила, что нет с собой паспорта.

"Но тут же предложила, если я сомневаюсь в правдивости ее слов прямо сейчас поехать в школу (напоминаю, что дело было без малого десять вечера, и она понимала, что вероятность того, что кто-то с ней куда-то поедет практически нулевая)", - рассказала Анастасия.

Фото: facebook.com/groups/Vidradny

Она начала наводить женщине наводящие вопросы, чтобы уточнить все детали, но женщина начала нервничать, путаться в словах и давать невнятные ответы, уводя разговор от вопросов к состраданию к бедной девочке.

Анастасия сказала, что даст денег на помощь, но для перестраховки ей нужно сфотографировать ее. И она подошла к женщине впритык и сделала фото. От яркой и неожиданной вспышки фотокамеры женщина испугалась и в мгновение сбежала.

"Так, что будьте бдительны! У нас на Отрадном снова орудуют мошенники", - подытожила Анастасия.

В комментариях к посту несколько пользователей сети узнали эту женщину, и рассказали, что она также приходила к ним просила денег на помощь девочке.

"И к нам приходили осенью с такой же историей, только в 22 школе. Мы сразу же перезвонили в школу, ну и понятно, что весь бред был раскрыт", - прокомментировала Лина Головач.

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