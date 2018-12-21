ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Комаровский рассказал, как справиться с гиперактивным ребенком

STYLERЖивотные    21.12.2018 - 20:27
Комаровский рассказал, как справиться с гиперактивным ребенком
Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт утверждает, что гиперактивность может быть как особенностью характера, так и болезнью

Украинский педиатр, врач высшей категории, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем Instagram-аккаунте, что делать и как справиться с гиперактивным ребенком, который отказывается слушать своих родителей. 

В первую очередь врач рекомендует разобраться с диагнозом. Ведь гиперактивность может быть не просто особенностью характера, но и серьезной болезнью, которая связана с нарушением в работе центральной нервной системы ребенка и характеризуется трудностью концентрации внимания и нарушениями обучения.

"По поводу того "когда успокоится". Если это проблема организационно-педагогическая, а не болезнь, то вы должны четко понимать, что дети падают и бьются головой для того, чтобы эти их действия вызвали определенную реакцию взрослых", - пишет эксперт.

Комаровский убежден, что ребенок с помощью истерик и чрезмерной активности может выпрашивать у родителей что-то, что ему необходимо. И, если на родителей можно воздействовать таким методом, то ребенок будет всегда добиваться своего через крик. В таких случаях эксперт советует не вестись на провокации.

Комаровский рассказал, как справиться с гиперактивным ребенком

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, как быстро и эффективно вылечить насморк у ребенка.

Ранее Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Также мы писали, о том что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.

В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского? Домашняя или магазинная: доктор Комаровский рассказал, какая курятина безопаснее
Новости Украины Доктор Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь