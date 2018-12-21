Комаровский рассказал, как справиться с гиперактивным ребенком

Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт утверждает, что гиперактивность может быть как особенностью характера, так и болезнью

Украинский педиатр, врач высшей категории, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем Instagram-аккаунте, что делать и как справиться с гиперактивным ребенком, который отказывается слушать своих родителей.

В первую очередь врач рекомендует разобраться с диагнозом. Ведь гиперактивность может быть не просто особенностью характера, но и серьезной болезнью, которая связана с нарушением в работе центральной нервной системы ребенка и характеризуется трудностью концентрации внимания и нарушениями обучения.

"По поводу того "когда успокоится". Если это проблема организационно-педагогическая, а не болезнь, то вы должны четко понимать, что дети падают и бьются головой для того, чтобы эти их действия вызвали определенную реакцию взрослых", - пишет эксперт.

Комаровский убежден, что ребенок с помощью истерик и чрезмерной активности может выпрашивать у родителей что-то, что ему необходимо. И, если на родителей можно воздействовать таким методом, то ребенок будет всегда добиваться своего через крик. В таких случаях эксперт советует не вестись на провокации.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, как быстро и эффективно вылечить насморк у ребенка.

Ранее Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Также мы писали, о том что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.