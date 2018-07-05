Николаевскому зоопарку после ужасной трагедии подарили редкое животное (фото)

В зверинце появился новый альпак

В Николаевском зоопарке в четверг, 5 июля, появился новый альпак. Это произошло после ужасной трагедии. На территории зоопарка месяц назад стая бродячих собак загрызла семейство альпак. Охрана отрицала свою вину, все стороны трагического происшествия обвиняли друг друга.

Об ужасной смерти редких животных узнал бизнесмен из Днепра. Он решил подарить зоопарку нового самца альпаки.

Фото: Альпак (пресс-служба)

Фото: Альпак (пресс-служба)

"Я получил твердые заверения, что зоопарк приложит максимальные усилия, чтобы обеспечить новому животному максимально комфортные и безопасные условия жизни. Из этой печальной истории необходимо сделать выводы, но нельзя лишать жителей крупного города и их детей возможностью радоваться обществу редкого, красивого и дружелюбного животного", - рассказал бизнесмен.

В ближайшее время альпак переедет в свой новый дом.

Ранее сообщалось, что жители Одессы спасли лисенка от жестокой смерти. Животное передали в национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области. Лисенок будет жить в заповеднике, наиболее приближенном к его среде обитания.