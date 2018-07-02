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В Японии убили знаменитого осьминога-оракула, предсказывающего результаты матчей ЧМ-2018

STYLERЖивотные        02.07.2018 - 23:29
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Хозяин осьминога надеется на появление нового предсказателя

В Японии убили и съели знаменитого осьминога, который предсказывал результаты матчей на ЧМ-2018. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Большой осьминог по кличке Рабьо был известен в Японии своими способностями оракула. Он трижды верно предсказал результаты матчей и ни разу не ошибся. В первый раз он предсказал победу сборной Японии в матче с Колумбией, во второй раз оракул сообщил, что в матче с Сенегалом будет ничья, а в третий раз он дал понять, что в матче с Польшей будет поражение.

Хозяин осьминога Рабьо решил не дожидаться окончания чемпионата и принял решение расчленить моллюска. После этого он продал его на рынке вместе с другими морепродуктами.

Скриншот фото (twitter.com/mizuhara_kai)

Рыбак отметил, что он был очень рад, что Рабьо точно указал результаты всех трех матчей и надеется, что ему на замену появится другой осьминог-оракул, который будет радовать Японию своими предсказаниями.

Кстати, недавно в Китае прошел дождь из морских животных.

Жители Китая опубликовали в сети фото необычных последствий дождя, который вместе с водой принес им жителей морских глубин.

"Снимки были сделаны в прибережном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Хотя снимки и смотрятся феноменальными, но животные могли быть подняты из моря ветром, вызванным торнадо. Это стало причиной того, то они падали просто с неба", - говорится в сообщении.

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Теги: япония, предсказание, чм 2018
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