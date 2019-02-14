Рецидивист избил беспризорного пса: что "светит" живодеру (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Неравнодушные люди собрали средства на операцию для собаки

В Киеве живодер, который избил беспризорного пса, предстанет перед судом. Как сообщили в четверг, 14 февраля, в отделе коммуникации полиции, ранее судимый 41-летний житель столицы уже признался в содеянном.

Отмечается, что сам инцидент произошел прошлым летом на одном из дачных массивов. Теперь следователи Днепровского управления полиции завершили досудебное расследование, и уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса с обвинительным актом уже направлено в суд.

По словам и.о. начальника Днепровского управления полиции Андрея Пасичника, мужчина объяснил свой поступок тем, что накануне бездомные собаки забежали во двор, где живут его родители, и напали на домашнюю птицу.

После этого киевлянин поймал собаку на улице и запихнул в багажное отделение автомобиля. Он несколько раз ударил животное по голове металлическим предметом, а затем выбросил на дорогу и скрылся с места происшествия.

Как рассказали в полиции, теперь живодеру грозит арест на срок до полугода или тюрьма до 3 лет.

Правоохранитель добавил, что неравнодушные люди собрали деньги, чтобы прооперировать животное.

"Сейчас собака нашла семью, где проходит реабилитацию", - добавил он.

Фото: собака (bzns.media)

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове мужчина избил щенка ногами. Неравнодушные жители, заметив это, пытались остановить неадеквата, однако тот не прекращал.

Также мы писали о том, что пса из Днепра по кличке Муха, которому хозяин-наркоман отрубил передние лапы, взяла к себе пара из Канады.

Напомним, в Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на 6 лет за жестокое обращение с котом.