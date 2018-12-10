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Пес из Днепра, которому хозяин-наркоман отрубил лапы, нашел семью в Канаде

STYLERЖивотные    10.12.2018 - 11:00
Пес из Днепра, которому хозяин-наркоман отрубил лапы, нашел семью в Канаде
Пес Муха (фото: facebook.com/pegas.dp)

Украинские волонтеры поделились радостной новостью

Пса из Днепра, которому хозяин отрубил передние лапы, взяла к себе пара из Канады. Об этом рассказали волонтеры приюта для лошадей и диких животных "Пегас".

Как известно, хозяин-наркоман отрубил псу по кличке Муха лапы, чтобы тот не рыл землю. Бумеранг, говорят волонтеры, вернулся сразу - живодер уже погиб.

"Муха прилетел в Торонто и будет жить у этой милой пары! Муха - это особый пес. У него нет передних двух лапок. Его хозяин-наркоман отрубил лапы, чтобы пес не рыл землю. Бумеранг вернулся сразу - хозяин на небесах. В приюте Муха был любимцем, всеми усилиями добрых людей ему приобрели коляску, но Муха был упорным "кенгуру", - рассказали в приюте.

 

Муха с новой семьей (фото: facebook.com/pegas.dp)

С собачками пес не дружил, но к людям всегда лез "за обнимашками и целовашками".

"Так что новой его семье обеспечена любовь во всей ее красе и преданность!" - отметили волонтеры "Пегаса".

Напомним, что в Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на шесть лет за жестокое обращение с котом.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области поймали живодеров. Яна Майборода и Вадим Лобко, среди прочего, варили кашу из щенков, которой кормили других животных.  

Также сообщалось, что в Запорожье изверги заживо сожгли щенков.

Видео: РБК-Украина

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