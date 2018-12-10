Пес з Дніпра, якому господар-наркоман відрубав лапи, знайшов родину в Канаді

Пес Муха (фото: facebook.com/pegas.dp)

Українські волонтери поділилися радісною новиною

Пса з Дніпра, якому господар відрубав передні лапи, взяла до себе пара з Канади. Про це розповіли волонтери притулку для коней і диких тварин "Пегас".

Як відомо, господар-наркоман відрубав псові по кличці Муха лапи, щоб той не рив землю. Бумеранг, кажуть волонтери, повернувся відразу - шкуродер вже загинув.

"Муха прилетів в Торонто і буде жити у цієї милої пари! Муха - це особливий пес. У нього немає передніх двох лапок. Його господар-наркоман відрубав лапи, щоб пес не рив землю. Бумеранг повернувся відразу - господар на небесах. У притулку Муха був улюбленцем, усіма зусиллями добрих людей йому придбали коляску, але Муха був затятим "кенгуру", - розповіли у притулку.

Муха з новою сім'єю (фото: facebook.com/pegas.dp)

З собачками пес не дружив, але до людей завжди ліз "за обнімашками і цілувашками".

"Так що його новій сім'ї забезпечена любов у всій її красі і відданість!" - відзначили волонтери "Пегаса".

Нагадаємо, що в Полтавській області чоловіка визнали винним і засудили на шість років за жорстоке поводження з котом.

Раніше ми писали про те, що у Київській області спіймали живодерів. Яна Майборода та Вадим Лобко, серед іншого, варили кашу з цуценят, якою годували інших тварин.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі нелюди живцем спалили цуценят.

Відео: РБК-Україна