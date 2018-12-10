ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пес з Дніпра, якому господар-наркоман відрубав лапи, знайшов родину в Канаді

STYLERТварини    10.12.2018 - 11:00
Пес з Дніпра, якому господар-наркоман відрубав лапи, знайшов родину в Канаді
Пес Муха (фото: facebook.com/pegas.dp)

Українські волонтери поділилися радісною новиною

Пса з Дніпра, якому господар відрубав передні лапи, взяла до себе пара з Канади. Про це розповіли волонтери притулку для коней і диких тварин "Пегас".

Як відомо, господар-наркоман відрубав псові по кличці Муха лапи, щоб той не рив землю. Бумеранг, кажуть волонтери, повернувся відразу - шкуродер вже загинув.

"Муха прилетів в Торонто і буде жити у цієї милої пари! Муха - це особливий пес. У нього немає передніх двох лапок. Його господар-наркоман відрубав лапи, щоб пес не рив землю. Бумеранг повернувся відразу - господар на небесах. У притулку Муха був улюбленцем, усіма зусиллями добрих людей йому придбали коляску, але Муха був затятим "кенгуру", - розповіли у притулку.

 

Муха з новою сім'єю (фото: facebook.com/pegas.dp)

З собачками пес не дружив, але до людей завжди ліз "за обнімашками і цілувашками".

"Так що його новій сім'ї забезпечена любов у всій її красі і відданість!" - відзначили волонтери "Пегаса".

Нагадаємо, що в Полтавській області чоловіка визнали винним і засудили на шість років за жорстоке поводження з котом.

Раніше ми писали про те, що у Київській області спіймали живодерів. Яна Майборода та Вадим Лобко, серед іншого, варили кашу з цуценят, якою годували інших тварин.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі нелюди живцем спалили цуценят.

Відео: РБК-Україна

У Києві конфлікт з-за собак переріс у погрози кривавої розправи (відео) Українські військові похвалилися відважним псом, який з гідністю несе службу в лавах ЗСУ
Новини України собакаживодер
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся