Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"13 килограммов мне идут": беременная Джамала снялась в трогательной фотосессии

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 10:53
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Тема съемки была связана с фильмом "Форма воды"

Украинская певица Джамала, которая вскоре готовится стать матерью, снялась в трогательной фотосессии для журнала ELLE. Несколько снимков звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

Отметим, что тема сказочной съемки  и образ были связаны с последним фильмом от Гильермо дель Торо "Форма воды", который получил "Оскар".

Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)

"Столько комплиментов я еще никогда в жизни не слышала. Получается, что +13 кг мне идут!" - сказала Джамала в интервью, которое вышло вместе с фотографиями.

Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что мама Джамалы рассказала, как ей удалось воспитать звезду.

Узнай больше о Джамале (video.rbc.ua)

"Я вмію літати, але хочу його крила": Джамала представила "окрыляющую" песню "Мне очень приятно": беременная Джамала получила престижную награду
Теги: Джамала
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top