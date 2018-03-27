"13 килограммов мне идут": беременная Джамала снялась в трогательной фотосессии

Тема съемки была связана с фильмом "Форма воды"
Украинская певица Джамала, которая вскоре готовится стать матерью, снялась в трогательной фотосессии для журнала ELLE. Несколько снимков звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.
Отметим, что тема сказочной съемки и образ были связаны с последним фильмом от Гильермо дель Торо "Форма воды", который получил "Оскар".
Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)
"Столько комплиментов я еще никогда в жизни не слышала. Получается, что +13 кг мне идут!" - сказала Джамала в интервью, которое вышло вместе с фотографиями.
Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, что мама Джамалы рассказала, как ей удалось воспитать звезду.
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