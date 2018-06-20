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"Какой лапуля": Анна Седокова рассказала о радостных успехах своего сына

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 04:05

Украинская поп-певица выложила в своем Instagram новый пост о Гекторе

Бывшая солистка "золотого" состава "ВИА Гры" и известная украинская певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram пост, подписав его "Счастье есть". Звезда поделилась своей небольшой радостью. На видео видно, как ее сын Гектор самостоятельно ест. Малышу год и два месяца.

"Это он сам принял решение, есть самостоятельно!" – делится с поклонниками певица.

Видео: Сын Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

По словам звезды, Гектор очень любит есть с маминой вилки, потому что "у мамы вкуснее". Аня рассказывает, что бы она не ела, он всегда забирается к ней на коленки, забирает вилку и кормит ее, себя и их собачку Марусю.

"Недавно моя косметолог сказала мне с грустью, что у нее ребенку два годика, а еще ребеночек не ест самостоятельно. Я ей ответила, что расстраиваться не нужно, ведь у нас джунгли и нужно выживать... Стоит нам только отвернуться, как Гектор с мастерством ниндзя оказывается у собачей миски и тянется к вкусненьким кружочкам, которые так обожают его друзья-собаки", – говорит Аня.

Скриншот публикации (instagram.com/annasedokova)

И добавляет, что в целом все хорошо, просто всему нужно свое время, еда и место.

Подписчики певицы сразу отреагировали на радость певицы, умиляясь ее сыном и разделяя ее радость. Поклонники все как один соглашаются с тем, какой Гектор красавец и желают ему расти большим и здоровым. "Какая прелесть, какой лапуля, Гектор красавчик", - говорят фанаты.

Скриншот комментариев поклонников (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Слава Каминская из "НеАнгелов" поделилась снимками из своей поездки в США.

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Теги: instagram, сын, Анна Седокова
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