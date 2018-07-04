"Бейонсе, подвинься!": Ани Лорак шокировала откровенным фото в образе Мата Хари

Звезда удивила поклонников новым снимком

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, снова анонсировала свое шоу "Дива". На своей странице в соцсети Instagram певица поделилась откровенным снимком в образе то ли Мата Хари, то ли Клеопатры.

На фото Каролина Куек предстала в откровенном костюме, который прикрывает исключительно интимные зоны.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Снимок исполнительницы прокомментировали многие пользователи сети:

"О, Боже! Это мировой уровень! Вы - прекрасны! Бейонсе, подвинься!".

"Богиня".

"Клеопатра".

"Шахерезада".

"Ангел на земле... Больше нет слов!".

"Невероятная".

"Это образ Мата Хари?".

"Воу! Зачем так горячо?".

"Что с лифом? Чашки разной величины, или это я чего-то не поняла".

"Мата Хари".

"Афродита".

"Отфотошопили конечно".

"Вы вообще в курсе, что эта девушка куртизанкой была, или вам такие образы нравятся? Ее практически не за что признавать мировой".

"Клеопатра нервно курит в стороне! Каждое фото - это произведение искусства, у Вашего мужа наверное чистая карма, такое сокровище отхватить".

"Та уже голяка, чего мелочится!".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак похвасталась селфи из спортзала.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)