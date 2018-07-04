"Бейонсе, подвинься!": Ани Лорак шокировала откровенным фото в образе Мата Хари

Звезда удивила поклонников новым снимком
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, снова анонсировала свое шоу "Дива". На своей странице в соцсети Instagram певица поделилась откровенным снимком в образе то ли Мата Хари, то ли Клеопатры.
На фото Каролина Куек предстала в откровенном костюме, который прикрывает исключительно интимные зоны.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Снимок исполнительницы прокомментировали многие пользователи сети:
"О, Боже! Это мировой уровень! Вы - прекрасны! Бейонсе, подвинься!".
"Богиня".
"Клеопатра".
"Шахерезада".
"Ангел на земле... Больше нет слов!".
"Невероятная".
"Это образ Мата Хари?".
"Воу! Зачем так горячо?".
"Что с лифом? Чашки разной величины, или это я чего-то не поняла".
"Мата Хари".
"Афродита".
"Отфотошопили конечно".
"Вы вообще в курсе, что эта девушка куртизанкой была, или вам такие образы нравятся? Ее практически не за что признавать мировой".
"Клеопатра нервно курит в стороне! Каждое фото - это произведение искусства, у Вашего мужа наверное чистая карма, такое сокровище отхватить".
"Та уже голяка, чего мелочится!".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Кстати, Ани Лорак похвасталась селфи из спортзала.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)