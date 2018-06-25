"Что за бред": в сети раскритиковали "Усы надежды" Урганта и Гагариной (видео)

Пользователи сети не в восторге от пародии

Российский телеведущий Иван Урган запустил флешмоб под названием "Усы надежды" и снял пародийный клип со звездами. Видео посвящено сборной РФ и ее тренеру Станиславу Черчесов, который носит выразительные усы.

В ролике снялись Полина Гагарина, Гор Крид, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Дмитрий Харатьян, Владимир Пресняков-младший и другие. Звезды примерили те самые "усы надежды". Однако идею пародии пользователи не оценили.

Допис, поширений Polina Gagarina (@gagara1987) 23 Чер 2018 р. о 8:32 PDT

Видео: "Усы надежды" (instagram.com/gagara1987)

"Усы надежды, что за бред", - пишут они.

"Это ужас, вы хуже Бузовой! Когда же будут настоящие певцы как Алла Пугачева, София Ротару и т.д. равные им..." – сетуют пользователи.

"Ужас какой", - прокомментировали юзеры.

"То цвет настроения синий, то усы-трусы и немножко колбасы", - шутят пользователи.

"Ургант небось настрочил эту ахинею, как и "цвет настроения" для Киркорова", - предположили в сети.

"Отстой. При чем здесь усы ? Ужас. Да и чувство юмора (есть оно или нет его) тут никак не поможет", - добавили в комментариях.

Напомним, как Боярский унизил сборную России перед ЧМ-2018.

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