"Магия черного цвета": Лободу в сети назвали "ведьмой"

Певица похвасталась перед поклонниками своей фигурой
Украинская певица Светлана Лобода выложила новые снимки на своей странице в Instagram, где она позирует в облегающем наряде.
Звезда продолжает удивлять своих поклонников. Всего месяц назад Лобода стала мамой во второй раз, но фанаты подметили ее стройное тело и шикарные формы, которые не испортились после родов.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Всего за несколько часов фото певицы собрали десятки тысяч лайков, а подписчики уже назвали ее ведьмой и выпытывают секреты такой стройной фигуры после беременности.
"Ты ведьма, нельзя так выглядеть сногсшибательно, всегда бесподобна, женщина выше всех похвал", - комментируют фанаты.
Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/lobodaofficial)
"Магия черного цвета + комбинезон - правильное решение. Как умно!" - восхищаются фаны в комментариях.
Есть и те, кому наряд артистки не пришелся по душе.
"А мне не нравится трико, ну что за вид?" – спрашивают поклонники у певицы.
Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, популярный украинский телеведущий Сергей Притула восхитил поклонников редким семейным фото.
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