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"Магия черного цвета": Лободу в сети назвали "ведьмой"

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 20:20
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица похвасталась перед поклонниками своей фигурой

Украинская певица Светлана Лобода выложила новые снимки на своей странице в Instagram, где она позирует в облегающем наряде.

Звезда продолжает удивлять своих поклонников. Всего месяц назад Лобода стала мамой во второй раз, но фанаты подметили ее стройное тело и шикарные формы, которые не испортились после родов.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Всего за несколько часов фото певицы собрали десятки тысяч лайков, а подписчики уже назвали ее ведьмой и выпытывают секреты такой стройной фигуры после беременности.

"Ты ведьма, нельзя так выглядеть сногсшибательно,  всегда бесподобна, женщина выше всех похвал", - комментируют фанаты.

Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/lobodaofficial)

"Магия черного цвета + комбинезон - правильное решение. Как умно!" - восхищаются фаны в комментариях. 

Есть и те, кому наряд артистки не пришелся по душе.

"А мне не нравится трико, ну что за вид?" – спрашивают поклонники у певицы.

Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, популярный украинский телеведущий Сергей Притула восхитил поклонников редким семейным фото.

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Теги: фото, Светлана Лобода, фигура, роды
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