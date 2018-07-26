"Чуваки, что я продаю?": голливудский актер обнаружил себя в русскоязычной рекламе (фото)

Фото: Зак Брафф (instagram.com/zachbraff)

Снимок актера не в первый раз используют в коммерческих целях

Знаменитый актер Зак Брафф, известный по сериалу "Клиника", заметил свое фото в русскоязычной рекламе и очень этому удивился. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Чуваки, что я продаю на этот раз?" — поинтересовался исполнитель роли доктора Джея Ди.

Фотографию актера использовали для рекламы мастера по ремонту компьютеров.

"Живу рядом, подойду в любом удобное для Вас время. Цены низкие", - написано на листовке.

Скриншот поста (twitter.com/zachbraff)

В рекламе перечисляются услуги, которые предоставляет мастер, если компьютер "тормозит" и "глючит", в частности удаление вирусов и баннеров, чистка от пыли. Кстати, пенсионерам обещают скидку.

Это не первый раз, когда Зак Брафф находит объявления на русском языке, в которых используется его фото. В 2017 году снимок актера поместили на плакат, рекламирующий услуги по лечению импотенции в Саратове.

Скриншот поста (twitter.com/zachbraff)

Ранее в Никополе разразился скандал из-за социальной рекламы.

В Никополе на билбордах была размещена скандальная социальная реклама, в которой были использованы фото журналистки Екатерины Пановой. Снимок был сделан для обложки польского издания Newsweek. Девушка решила судиться с рекламным агентством.

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