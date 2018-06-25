Джамала выпила кофе с поклонницей за десять тысяч гривен

Деньги пойдут на помощь украинскому режиссеру
Украинская певица Джамала выпила кофе со своей поклонницей за 10 тысяч гривен в рамках проекта "Кофе милосердия". Об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram.
Украинская певица Джамала встретилась со своей поклонницей из Ужгорода и пообщалась с ней в одном из кафе столицы. Встреча состоялась в рамках проекта "Кофе милосердия".
Это социальный проект, который направлен на помощь украинскому режиссеру Марине Гришай, которая нуждается в материальной поддержке. Марина Гришай – лауреат Каннского фестиваля.
В социальном проекте участвуют многие украинские звезды.
В кафе с поклонницей из Ужгорода Татьяной Полетаевой Джамала общалась около двух часов.
"Приятная встреча с девушкой из Ужгорода Татьяной Полетаевой, которая, как оказалось, певица! Делать добро легко и важно! Марина, выздоравливай!!!" -так подписала фотосессию Джамала.
Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)
Татьяна Полетаева очень тепло отозвалась о встрече с украинской певицей и написала в своем Instagram, что у нее ощущение того, что она знакома с Джамалой всю жизнь.
"Есть люди, которых видишь первый раз в жизни, но ощущение, как будто знаешь их всю жизнь! Спасибо Богу! Джамала, ты настоящая! Очень рада знакомству!" - так подписала фото Полетаева.
Скриншот фото (instagram.com/tanya.poletaeva)
Кстати, Джамала взбудоражила сеть фото в свадебном платье.
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