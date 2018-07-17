"Единственный мостик": Андрей Данилко сделал громкое заявление о связи Верки Сердючки с Россией

Фото: facebook.com/v.serduchka

Артист рассказал о выступлениях в РФ

Популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, который в 2007 году занял для Украины второе место на Евровидении в городе Хельсинки, назвал свой сценический образ - Верку Сердючку - "единственным мостиком" между Украиной и РФ. Об этом он заявил в интервью "Русской службе BBC".

По словам Данилко, война никак не повлияла на образ Верки Сердючки на территории России.

"Наоборот - только сближение. Мне кажется, Сердючка - такой единственный мостик. Мы же выступаем все равно, приезжаем на какие-то закрытые мероприятия", - признался 44-летний артист.

"После 2014 года мы полностью ушли с экранов. Мне было некомфортно и казалось в этой ситуации не очень уместным выступать с таким персонажем…" – вспомнил он.

Однако в итоге певец пришел к выводу, что выступления украинского артиста в России приемлемы.

"Моя миссия - развлекать. Во время войны - возьмем, например, 1941-1945 годы - были же концертные бригады, которые выезжали на фронт, и театры работали даже на оккупированных территориях. Поэтому ситуация спорная", - отметил Данилко.

По его мнению, несмотря на войну, люди продолжают жить, - жениться, праздновать дни рождения и так далее.

"Понятно, что это ужасный конфликт, это политика. Но есть еще люди, и люди все равно отмечают юбилеи, женятся, выходят замуж, у кого-то жена украинка, муж русский, или наоборот. Поэтому, невзирая ни на какие мнения, правильно это или неправильно, мы всегда выступаем у людей, которые нас зовут", - подчеркнул исполнитель.

Он добавил, что РФ его с коллегами всегда встречают с теплом. Исполнители останавливаются в одном и том же отеле.

"Там настолько хорошее отношение - нам радуются швейцары, девочки, которые привозят еду, когда мы поздно возвращаемся в номера, и они все интересуются, все переживают. В том, что касается людей, ничего не поменялось. Наоборот, появилось какое-то беспокойство, интерес - что у нас, что у вас", - рассказал артист.

Он также сообщил, что Сердючка как персонаж уходит из большой гастрольной жизни.

"Конечно, будет участие во всяких заказных мероприятиях, как это и сейчас происходит", - отметил Данилко.

Стоит отметить, что образ Верки Сердючки Данилко впервые представил в родном городе - Полтаве 1 апреля 1993 года. Уже спустя год персонаж появился на телевидении. А в 1997-м Сердючка была ведущей программы "СВ-шоу" на телеканале 1+1. Артист в образе своего персонажа развивался в разных направлениях, в частности сыграл роли в нескольких мюзиклах.

Ранее Верка Сердючка прокомментировала слухи об уходе со сцены. Данилко сообщил, что слухи сильно преувеличены.

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