"Это легендарное видео": появился посмертный клип убитого рэпера

Опубликован клип известного рэпера, который был убит 18 июня
В сети вышел посмертный клип известного рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, который недавно был убит, на песню "Sad".
Клип вышел 28 июня на официальном YouTube-канале музыканта. За день видео набрало более 2 млн просмотров.
В клипе показано, как рэпер встает из гроба и борется с самим собой.
Видео: клип на песню "Sad" (youtube.com/xxxtentacion)
Поклонники оставляют комментарии, в которых сообщают, что скорбят по рэперу.
"Это легендарное видео", - написал пользователь @Willow Rodgers.
"Кто еще воспринял это близко к сердцу", - комментирует @Mya Anderson.
Скриншоты комментариев (youtube.com/xxxtentacion)
Напомним, что 18 июня 20-летний рэпер получил пулевое ранение, когда тот выходил из своего мотосалона. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, где музыкант вскоре и скончался.
Ранее Styler сообщал о том, что популярный бельгийский рэпер Damso снял клип возле Родины-мать.
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