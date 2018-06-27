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"Это было смело": психолог Наталья Холоденко потрясла новым образом

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 03:01
Фото: Наталья Холоденко (холоденко.укр)
Фото: Наталья Холоденко (холоденко.укр)

Известный психолог снялась в фотосессии, где показала себя в совершенно новом свете

Известный украинский психолог Наталья Холоденко предстала в неожиданном образе на фотосессии для журнала Viva!.

Наталья примерила на себя необычные и яркие образы. В одном из таких девушка выглядит точно потрясающе. Красное платье, красные колготы и красный парик вместе с дерзким макияжем и разными деталями сделали свое дело.

Фото: Наталья Холоденко (viva.ua)

Наталья сообщила изданию, что эти перевоплощения помогли ей узнать саму себя.

"Знаете, с каждым образом ты меняешься внутри, знакомишься с какой-то неизвестной собой. И мне очень хочется, чтобы у женщин, которые будут смотреть эти фото, тоже заиграла фантазия, чтобы они посмотрели на себя с совершенно другой стороны. Мы ведь все живем с навязанными понятиями о том, кто ты есть и что можешь", - добавила она.

Также психолог рассказала, что ей было очень непривычно и страшно вживаться в такие смелые образы.

"Это было смело. И страшно. Когда мне предложили надеть красные колготы, я напряглась, но подумала: "Ну, ладно". А потом: "И что, к этим красным колготам вот это платье?!" В общем, была ломка стереотипов в отношении себя, мне казалось, что слишком много деталей: и парик, и шляпка, и какая-то сеточка… Внутри включалась критика, что это некрасиво, несочетаемо друг с другом… в итоге я послушалась, и это превзошло все мои ожидания. В общем, фотосессия стала для меня тренингом личностного роста по преодолению себя", – сказала Наталья.

Напомним, Джамала выпила кофе с поклонницей за десять тысяч гривен.

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Теги: фото, психолог
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