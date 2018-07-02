"Файна до холєри": Леся Никитюк поразила фанов откровенными фото в бикини

Леся Никитюк на отдыхе в Грузии продолжают удивлять поклонников
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк недавно отправилась на в Грузию, Батуми. На своей страничке в Instagram она поделилась с поклонниками откровенными снимками с отдыха.
Судя по фото, звезда решила отдохнуть в бассейне или заняться спа-процедурами.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Леся предстала перед поклонниками в красивом купальнике бежевого цвета с аппликациями из розовых цветов. Такой образ подчеркнул стройную фигуру телеведущей.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Вкусный грузинский Хинкалин", - шутливо подписала фото Никитюк.
Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи соцсети были в восторге от такого наряда любимой телеведущей.
"Красиво"; "хороша чертовка"; "ух и повезет кому-то", - пишут фаны звезды.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
"Леся - ты просто бомбезна. Файна до холеры", - добавили юзеры.
Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото).
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