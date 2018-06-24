"Хто я для тебе": Тоня Матвиенко удивила фанатов новым видео

Артистка решила изменить имидж

Известная украинская певица Тоня Матвиенко удивила поклонников своим новым видео. Ролик Матвиенко опубликовала в своем Instagram.

Тоня Матвиенко опубликовала новое видео, в котором запечатлена она сама возле зеркала со смартфоном в руках, а фоном к этому видео идет ее новая песня "Хто я для тебе".

"Вы еще песню мою не слышали, а уже скоро видеоклип! Как вам? "Хто я для тебе", - так подписала Тоня Матвиенко свою публикацию.

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 23 Июн 2018 в 3:28 PDT

Особо примечательно то, что украинская певица сменила цвет волос. Из блондинки Тоня превратилась в брюнетку.

Поклонники певицы не сразу разобрались, о чем спрашивает Тоня Матвиенко и сначала похвалили песню, а потом уже оценили новый образ артистки.

"Вам идет быть брюнеткой!", "Вау...очень смелый шаг. Вам с этим цветом очень хорошо", "На Тоню, которую мы знали, и не похожа", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

"Голос англела", "Чудесная песня", "И темненькой красиво", - прокомментировали поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

Кстати, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян второй раз поженились в Таиланде.

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