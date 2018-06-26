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"Хватило бы надолго": Макаревич рассказал, как следует использовать Крымский мост

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 17:50
Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)
Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Музыкант предложил альтернативный вариант использования скандального моста

Незаконно построенный Россией Крымский мост через Керченский пролив мог бы обеспечить пенсиями многих людей. Об этом заявил лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич в эфире "Эхо Москвы".

"Я думаю, одного Крымского моста… Вот если перевести его в денежный эквивалент – хватило бы на пенсии надолго. Мне так кажется. И много чего еще. Пару самолетов, несколько танков, несколько ракет", - сказал он.

Макаревич отметил, что Владимир Путин сваливает всю ответственность за такие проблемы н правительство, а сам пытается дистанцироваться.

Ранее Макаревич высказался о судьбе оккупированного Крыма и Донбасса.

Музыкант считает, что участие РФ в военных действиях на Донбассе постепенно "сойдет на нет", а вот Крым Путин не отдаст.

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хр*н отдаст, конечно. К сожалению, это так", - говорит Макаревич.

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Теги: Андрей Макаревич, Керченский мост
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