"Хватило бы надолго": Макаревич рассказал, как следует использовать Крымский мост

Музыкант предложил альтернативный вариант использования скандального моста

Незаконно построенный Россией Крымский мост через Керченский пролив мог бы обеспечить пенсиями многих людей. Об этом заявил лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич в эфире "Эхо Москвы".

"Я думаю, одного Крымского моста… Вот если перевести его в денежный эквивалент – хватило бы на пенсии надолго. Мне так кажется. И много чего еще. Пару самолетов, несколько танков, несколько ракет", - сказал он.

Макаревич отметил, что Владимир Путин сваливает всю ответственность за такие проблемы н правительство, а сам пытается дистанцироваться.

Ранее Макаревич высказался о судьбе оккупированного Крыма и Донбасса.

Музыкант считает, что участие РФ в военных действиях на Донбассе постепенно "сойдет на нет", а вот Крым Путин не отдаст.

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хр*н отдаст, конечно. К сожалению, это так", - говорит Макаревич.

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